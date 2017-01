Darcis geeft op in kwartfinale dubbelspel ATP Chennai

Door: redactie

5/01/17

Steve Darcis heeft zich aan de zijde van de Fransman Benoit Paire niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Indiase Chennai (hardcourt/447.480 dollar). Tegen Nicholas Monroe en Artem Sitak gooiden Darcis en Paire bij een 5-0 stand in de eerste set de handdoek.

Na nauwelijks twaalf minuten stonden de Amerikaan en de Nieuw-Zeelander al 5-0 voor. Voor Darcis en Paire, die vrijdag nog zijn halve finale in enkelspel afwerkt tegen de winnaar van het duel tussen de Brit Aljaz Bedene en de Slovaak Martin Klizan, hoefde het daarna niet meer.



In hun eerste ronde namen Darcis en Paire gisteren nog de maat van thuisspelers Saketh Myneni en Ramkumar Ramanathan in drie sets (6-4, 0-6, 10/8).



In de tweede ronde van het enkelspel ging de Luikenaar gisteren in twee korte sets (6-2 en 6-0) onderuit tegen het derde reekshoofd, de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas.