Verenigde Staten ongeslagen naar finale Hopman Cup

5/01/17 - 15u21 Bron: Belga

Jack Sock. © afp.

Op de Hopman Cup tennis in Perth stond vandaag de derde en laatste speeldag in groep B op het programma. De Verenigde Staten waren al zeker van de eerste plaats en het finaleticket. Tegen uittredend kampioen en thuisland Australië boekte het Amerikaanse duo een derde zege op rij.

De Australiër Nick Kyrgios (ATP 13) verloor kansloos met 6-2, 6-2 van Jack Sock (ATP 23). Aansluitend bracht Daria Gavrilova (WTA 25) de stand in evenwicht na een 6-3, 4-6, 7-5 zege tegen Coco Vandeweghe (WTA 36). In het afsluitende gemengd dubbel, waarin Matthew Ebden zijn landgenoot Kyrgios verving, trokken Sock en Vandeweghe met 4-1, 4-1 aan het langste eind.



In de andere groepsmatch haalde Spanje het met 2-1 van Tsjechië. Lucie Hradecka (WTA 166) zette Tsjechië op voorsprong door met 6-2, 6-4 te winnen van Lara Arruabarrena (WTA 66). Feliciano Lopez (ATP 28) maakte gelijk dankzij een 7-6 (7/5), 6-4 zege tegen Adam Pavlasek (ATP 75). De Spanjaarden wonnen tot slot het beslissend gemengd dubbel met 4-2, 4-1.



De Verenigde Staten spelen zaterdag in de finale tegen Zwitserland (Roger Federer & Belinda Bencic) of Frankrijk (Richard Gasquet & Kristina Mladenovic). Beide landen wonnen al twee keer en treffen elkaar vrijdag. Groot-Brittannië (Dan Evans & Heather Watson) en Duitsland (Alexander Zverev & Andrea Petkovic) spelen louter om de eer.



De Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, is dit jaar toe aan de 29e editie. Nick Kyrgios en Daria Gavrilova wonnen vorig jaar voor eigen publiek.