Kerber, 's werelds nummer 1, strandt in Brisbane al in kwartfinales

5/01/17 - 12u20 Bron: Belga

Angelique Kerber. © epa.

Angelique Kerber (WTA 1) is vandaag uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar).

De Duitse, die een einde maakte aan de heerschappij van Serena Williams, botste op de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 14). Die haalde het na bijna twee uur tennis met 6-4, 3-6 en 6-3.



De 28-jarige Kerber haalde vorig jaar de finale in Brisbane. Ze verloor toen van Victoria Azarenka. Enkele weken later schreef ze wel de Australian Open op haar naam, goed voor haar eerste grandslamzege.



Elina Svitolina speelt om een finaleplaats tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6).