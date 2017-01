"Hij is heel lief, je moet niet wenen." Jonge fan compleet overrompeld als ze Federer ontmoet

Door: redactie

5/01/17 - 11u53

“He’s a very nice guy so don’t cry”



When meeting @rogerfederer becomes a bit too much. Bless.#HopmanCup pic.twitter.com/RsdKlxrpxQ — Hopman Cup (@hopmancup) 4 januari 2017

video Een jonge fan in Perth heeft gisterenavond in Perth tijdens de toss haar grote held Roger Federer ontmoet. De 10-jarige Lily was degene die de munt mocht opgooien bij de dubbelmatch tussen het Zwitserse duo Federer-Bencic en de Duitsers Zverev-Petkovic. Het meisje stond in tranen op het veld en zowel zijn dubbelpartner als zijn tegenstander probeerden haar te kalmeren.