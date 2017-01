Kirsten Flipkens staat in halve finales dubbelspel

Door: redactie

5/01/17 - 08u25 Bron: Belga

© getty.

Kirsten Flipkens heeft zich op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Letse Jelena Ostapenko won de 30-jarige Flipkens in de tweede ronde met 6-2, 1-6 en 10/7 van de Japanners Shuko Aoyama en Makoto Ninomiya. De partij duurde 1 uur en 2 minuten.



Om door te stoten naar de finale, moeten Flipkens en Ostapenko voorbij de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic en de Britse Laura Robson of de Nederlands-Zweedse tandem Kiki Bertens/Johanna Larsson. Die wipten in de eerste ronde Yanina Wickmayer en de Russische Anastasia Pavlyuchenkova.



In het enkelspel werd Flipkens, nummer 64 op de ranking, in de eerste ronde uitgeschakeld door Ana Konjuh (WTA 47). De Kroatische hield daarna Yanina Wickmayer (WTA 58) uit de kwartfinales.