Zusjes Williams al uitgespeeld in Auckland

4/01/17 - 14u40 Bron: ANP

Eerste reekshoofd Serena Williams sneuvelde tegen haar langenote Madison Brengle. © getty.

Venus Williams gaf forfait met een armblessure. © getty.

Het vrouwentennistoernooi in Auckland is op één dag de nummers één en twee van de plaatsingslijst kwijtgeraakt. Serena Williams, de hoogstgeplaatste speelster in Nieuw-Zeeland, moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in haar landgenote Madison Brengle. De nummer 72 van de wereld verraste Williams in drie sets: 6-4 6-7 (3) 6-4.



Serena Williams maakte bij het toernooi in Nieuw-Zeeland haar rentree na een maandenlange pauze om te herstellen van een schouderblessure.



Haar 36-jarige zus Venus, als tweede geplaatst in Auckland, won woensdag haar partij in de eerste ronde van de Nieuw-Zeelandse Jade Lewis, maar daarna meldde ze zich af voor haar volgende partij tegen de Japanse Naomi Osaka. Venus Williams, die Lewis met 7-6 (2) 6-2 aan de kant zette, heeft last van een armblessure.