Goffin vecht in tweede set als een leeuw, maar delft toch onderspit tegen Verdasco in Doha

Door: redactie

4/01/17 - 15u25

© afp.

De tweede ronde is het eindpunt geworden voor David Goffin (ATP 11) op het ATP-toernooi in Qatarese hoofdstad Doha (hard/1.237.190 dollar). De Belg kreeg in de eerste set bij momenten tennisles van de ervaren Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 42), maar rechtte in de tweede set wel de rug. Ook dat volstond echter niet om het ex-liefje van Ana Ivanovic van de zege te houden. Verdasco haalde het na twee sets: 6-1 en 7-6 (8/6).