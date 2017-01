Darcis grijpt in Chennai naast plaats in kwartfinales

Door: redactie

4/01/17 - 13u58 Bron: Belga

Steve Darcis. © belga.

Steve Darcis (ATP 86) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Indiase Chennai (hard/447.480 dollar). Hij verloor in de tweede ronde kansloos van het Spaanse derde reekshoofd Albert Ramos-Vinolas (ATP 27).

Na 1 uur en 4 minuten tennis stond de 6-2, 6-0 eindscore op het bord.



Het was de eerste onderlinge confrontatie tussen de 32-jarige Darcis en de 28-jarige Spanjaard. Om zich bij de laatste vier te scharen, moet Ramos-Vinolas voorbij de Israëliër Dudi Sela (ATP 96) of de Zuid-Koreaanse qualifier Hyeon Chung (ATP 104).



Steve Darcis is de enige Belg op de hoofdtabel in India. In het dubbelspel neemt hij in de eerste ronde aan de zijde van de Fransman Benoit Paire op tegen het Indiase duo Saketh Myneni en Ramkumar Ramanathan. Dat duel wordt later op de dag gespeeld.