Federer gaat in Hopman Cup onderuit na drie tiebreaks

Door: redactie

4/01/17 - 13u22 Bron: Belga

Roger Federer. © afp.

Roger Federer (ATP 16) heeft zijn inactiviteit van zes maanden nog niet helemaal verteerd. Vandaag verloor hij op de Hopman Cup in Perth zijn tweede wedstrijd sinds zijn terugkeer op de courts.

De zeventienvoudige grandslamwinnaar, die lang out was met een knieblessure, moest tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 24) na een slopende partij buigen met 7-6 (7/1), 6-7 (4/7) en 7-6 (7/4). Maandag had Federer met 6-3, 6-4 de maat genomen van de Brit Daniel Evans (ATP 66).



Later op de dag speelt Federers landgenote Belinda Bencic (WTA 43) tegen Andrea Petkovic (WTA 55). Daarna volgt nog een gemengd dubbelspel.



Frankrijk leidt met twee zeges in groep A. Het Franse team klopte vandaag Groot-Brittannië met 3-0. Kristina Mladenovic (WTA 42) haalde het met 6-4, 5-7 en 6-3 van Heather Watson (WTA 75). Aansluitend was Richard Gasquet (ATP 18) met 6-4, 6-2 te sterk voor Daniel Evans.



Vrijdag nemen Zwitserland, dat eerder met 3-0 won van Groot-Brittannië, en Frankrijk, dat Duitsland klopte met 2-1, het tegen elkaar op. De winnaar van de poule speelt zaterdag om de eindzege tegen het beste land uit groep B. Titelverdediger Australië (Nick Kyrgios & Daria Gavrilova) is na twee nederlagen uitgeschakeld. De Verenigde Staten (Jack Sock & Coco Vandeweghe) wonnen al twee keer, Spanje (Feliciano Lopez & Lara Arruabarrena) en Tsjechië (Adam Pavlasek & Lucie Hradecka) een keer. Morgen staan Tsjechië/Spanje en Australië/VS op het programma.