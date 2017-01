Konjuh wipt nu ook Wickmayer

Door: redactie

Yanina Wickmayer. © getty.

Yanina Wickmayer (WTA 58) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar).

'Wicky' ging vandaag in twee sets onderuit tegen de Kroatische Ana Konjuh (WTA 47). Het werd 6-1 en 6-2 in slechts 57 minuten.



Konjuh, het achtste reekshoofd, had eerder op de dag ook al Kirsten Flipkens (WTA 64) uit het toernooi gekegeld. Die wedstrijd uit de eerste ronde was dinsdagavond stopgezet bij 6-4, 2-5. Konjuh haalde het uiteindelijk met 6-4, 3-6 en 6-3.



De 19-jarige Kroatische speelt in de kwartfinales tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 48). Die hoefde in de tweede ronde niet in actie te komen na het forfait van Venus Williams (WTA 17). De Amerikaanse veterane, het tweede reekshoofd, won woensdag haar openingsmatch tegen de Australische wildcard Jade Lewis (WTA 1.099) maar zegde daarna af voor de rest van het toernooi door een armblessure.



Serena Williams

Ook voor Serena Williams (WTA 2) eindigde de ASB Classic woensdag. De jongere zus van Venus, en het topreekshoofd, liet zich in de tweede ronde verrassen door haar landgenote Madison Brengle (WTA 72). Die trok met 6-4, 6-7 (3/7) en 6-4 aan het langste eind.



Serena Williams vierde in Auckland haar comeback na haar nederlaag in de halve finale van de US Open begin september. Ze botste toen op de Tsjechische Karolina Pliskova. De 22-voudig grandslamkampioene zette vervolgens een punt achter haar seizoen.