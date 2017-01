Kirsten Flipkens uitgeschakeld in enkel, maar wel door in dubbelspel

Door: redactie

WTA Auckland Enkele uren na haar uitschakeling in het enkelspel, heeft Kirsten Flipkens zich op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) wel kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Letse Jelena Ostapenko won Flipkens met 7-5, 3-6 en 10/5 van de Taiwanese zussen Hao-Ching en Yung-Jan Chan. Die vormden het tweede reekshoofd en beten na 1 uur en 25 minuten in het zand. Tegen wie Flipkens en Ostapenko in de tweede ronde spelen, is nog niet bekend.



Eerder op de dag werd Kirsten Flipkens (WTA 64) in het enkelspel uitgeschakeld in de eerste ronde door de Kroatische Ana Konjuh (WTA 47). Die treft nu Yanina Wickmayer (WTA 58).