Bemelmans zit bij laatste acht, Coppejans moet inpakken op Challenger Happy Valley

Door: redactie

4/01/17 - 08u12 Bron: Belga

© photo news.

tennis Ruben Bemelmans (ATP 167) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Australische Happy Valley (hard/75.000 dollar).

De 28-jarige Limburger was met 6-3 en 6-0 een maat te groot voor de Japanse qualifier Yasutaka Uchiyama (ATP 233). In de kwartfinales staat Bemelmans tegenover de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 189).



Voor Kimmer Coppejans (ATP 178) is het toernooi voorbij. Hij botste in de tweede ronde op de Amerikaan Denis Kudla (ATP 131), het derde reekshoofd. Die haalde het in 1 uur en 4 minuten met twee keer 6-2.



Joris De Loore (ATP 195) speelt zijn wedstrijd van de tweede ronde tegen de Duitser Matthias Bachinger (ATP 495) morgen.