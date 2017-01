Yannick Mertens staat in kwartfinales van Challenger Bangkok

Door: redactie

4/01/17 - 08u06

tennis Yannick Mertens (ATP 251) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Thaise Bangkok (hard/50.000 dollar).

In de tweede ronde versloeg Mertens de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 136), het vierde reekshoofd. Na 1 uur en 5 minuten tennis stond de 6-2, 6-3 eindstand op het scorebord.



Ook nog dubbelen

De 29-jarige Mertens, die ook nog actief is in het dubbelspel, speelt om een plaats in de halve finales tegen de Duitser Cedrik-Marcel Stebe (ATP 471) of het Servische vijfde reekshoofd Janko Tipsarevic (ATP 144).