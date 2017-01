Kirsten Flipkens start seizoen met nederlaag

Door: redactie

Kirsten Flipkens (WTA-64) heeft haar eerste wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. In het Nieuw-Zeelandse Auckland moest de 30-jarige Antwerpse in de eerste ronde in 2 uur en 4 minuten met 6-4, 3-6 en 6-3 het onderspit delven voor de Kroatische Ana Konjuh (WTA-47).