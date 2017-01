The next generation! 16-jarige Aiava schrijft tennisgeschiedenis

Door: redactie

3/01/17 - 20u35

Destanee Aiava heeft vandaag een stukje tennisgeschiedenis geschreven. De amper 16-jarige Australische versloeg in de eerste ronde op het WTA-toernooi van Brisbane de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands in drie sets, 2-6 6-3 6-4. Aiava is de eerste speelster uit de jaren 2000 die een profmatch weet te winnen.

Destanee Aiava, pas de nummer 386 van de wereld, kreeg van de organisatie een wildcard voor de kwalificaties in Brisbane. Daarin verbaasde ze al vriend en vijand door Samantha Crawford (WTA 112) en Karina Witthoeft (WTA 87) naar huis te sturen. De 21-jarige Duitse wist amper twee spelletjes te winnen.



Regenpauze

Maandagochtend mocht Aiava dan haar debuut maken op het hoofdtoernooi. Tegenstander van dienst was Bethanie Mattek-Sands, 's werelds nummer 177. De Amerikaanse, die vooral opvalt door haar speciale outfits, won de eerste set met 6-2, maar daarna stelde de tiener orde op zaken. Ze won het tweede bedrijf en liep in set drie al snel uit tot 3-0 waarna de partij gestaakt werd door de regen.



Gloriemoment

Vanochtend moesten beide dames dan opnieuw opdraven. Aiava zette aanvankelijk haar sterke start door en liep in geen tijd uit naar 5-1 tot de stress toesloeg. Mattek-Sands maakte een break ongedaan, maar moest zich bij een 5-4 stand toch gewonnen geven. Na twee dagen en 2 uur en 18 minuten had de jonge Australische haar gloriemoment te pakken. Aiava is pas de eerste speelster, geboren na 2000, die een officiële profmatch op het WTA-circuit weet te winnen. Vannacht neemt ze het in de tweede ronde op tegen de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 9).