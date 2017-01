Murray opent nieuwe seizoen met zege tegen Chardy

Door: redactie

3/01/17 - 19u10

De Schotse nummer één van de wereld, Andy Murray is goed aan het nieuwe jaar begonnen. Murray rekende in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Doha (hardcourt/1.237.190 dollar) in twee sets (6-0 en 7-6 (7/2)) af met de Fransman Jérémy Chardy (ATP-69). De wedstrijd duurde nauwelijks 53 minuten.

De volgende tegenstander van Murray in Qatar is de Oostenrijker Gerard Melzer (ATP-68). Melzer versloeg de Fransman Paul-Henri Mathieu (ATP-73) in de eerste ronde in drie sets (6-7 (2/7) 6-3 6-2).



Vorige week ging Murray in de halve finales van het exhibitietoernooi Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi nog in twee sets (7-6 (7/4) en 6-4) onderuit tegen onze landgenoot David Goffin (ATP-11).



Vandaag plaatsten ook Goffin en Arthur De Greef (ATP-134) zich voor de tweede ronde in Doha. Goffin klopte de Nederlander Robin Haase (ATP-59) in twee sets (7-6 (7/4) en 6-2), terwijl De Greef in drie sets (6-7 (8/10), 7-5 en 6-4) afrekende met de Egyptenaar Mohamed Safwat (ATP-199).