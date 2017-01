Serena Williams begint 2017 met makkelijke overwinning in Nieuw-Zeeland

Door: redactie

3/01/17

Serena Williams (WTA 2) is goed begonnen aan het nieuwe tennisjaar. De Amerikaanse won vandaag op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) in de eerste ronde van de Française Pauline Parmentier (WTA 71). Het werd 6-3 en 6-4 na 1u16.