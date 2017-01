Belgen Bemelmans en Coppejans zegevieren in Challenger Happy Valley

Door: redactie

tennis Kimmer Coppejans (ATP 178) heeft vandaag zijn eerste partij in het Challenger-tennistoernooi van Happy Valley (75.000 dollar) in Australië gewonnen. De 22-jarige Oostendenaar won na bijna anderhalf uur in drie sets van de Kazachse kwalificatiespeler Alexander Bublik (ATP 205): 3-6, 6-2, 6-3.