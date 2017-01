Wickmayer naar tweede ronde in Auckland, match Flipkens onderbroken door regen

Door: redactie

Yanina Wickmayer (WTA 58) heeft zich vandaag zonder al te veel problemen geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). De Lierse won in twee sets (6-1, 6-2) van de Zweedse Johanna Larsson (WTA 50).

De wedstrijd duurde amper 1 uur en 1 minuut. In de tweede ronde neemt de 27-jarige het mogelijk op tegen onze landgenote Kirsten Flipkens (WTA 64), die het dinsdagochtend Belgische tijd had moeten opnemen tegen de Kroatische Ana Konjuh (WTA 47).



De weergoden besloten daar anders over. Voor de tweede dag op rij speelt de regen het toernooi parten. 'Flipper' zal daardoor haar wedstrijd van de eerste ronde pas ten vroegste morgen kunnen afronden.



Flipkens en Konjuh konden slechts een deel van hun duel afwerken. Konjuh won de eerste set met 6-4, Flipkens leidde in de tweede met 5-2 toen de partij na 1 uur en 24 minuten werd stilgelegd.