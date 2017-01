Ook Arthur De Greef plaatst zich voor achtste finales in Doha

Door: redactie

Na David Goffin (ATP-11) heeft ook Arthur De Greef (ATP-134) zich vandaag voor de achtste finales van het met 1.237.190 dollar gedoteerde ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha geplaatst. De 24-jarige Brusselaar won in de eerste ronde in 2 uur en 23 minuten met 6-7 (8/10), 7-5 en 6-4 van de Egyptische kwalificatiespeler Mohamed Safwat (ATP-199).

De Greef, die een wild-card kreeg, staat pas voor de tweede keer in zijn carrière op de hoofdtabel van een ATP-toernooi. In april 2015 bereikte hij als kwalificatiespeler eveneens de achtste finales in Casablanca (439.405 euro). De Tsjechische veteraan Radek Stepanek (ATP-107) is zijn volgende tegenstander op het hardcourt in Qatar. Kwalificatiespeler Stepanek profiteerde bij een 6-4, 5-3 voorsprong van de opgave van het Cypriotische achtste reekshoofd Marcos Baghdatis (ATP-36). Het wordt de eerste ontmoeting tussen De Greef en de 38-jarige Tsjech.



Vierde reekshoofd Goffin plaatste zich eerder op de dag met een 7-6 (7/4), 6-2 zege tegen de Nederlander Robin Haase (ATP-59). Om een plaats bij de laatste acht neemt de 26-jarige Luikenaar het op tegen de 33-jarige Spanjaard Fernando Verdasco (ATP-42). Die schakelde de Canadees Vasil Pospisil (ATP-133) met 7-5 en 6-0 uit. Goffin verloor in 2013 zijn eerste twee duels tegen Verdasco, maar bracht de stand in de onderlinge confrontaties in evenwicht met 6-4, 7-6 (7/4) winst in de zestiende finales in Cincinnati 2015 en een 7-6 (7/2), 2-6, 7-6 (7/1) zege in de zestiende finales van Monte-Carlo 2016.