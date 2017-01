Goffin ontdoet zich van Nederlander Haase in eerste ronde Doha

Door: redactie

David Goffin (ATP 11) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/1.237.190 dollar).

In de openingsronde haalde de 26-jarige Luikenaar, vierde reekshoofd in Doha, het in twee sets van de Nederlander Robin Haase (ATP 59): 7-6 (7/4) en 6-2 na 1 uur en 30 minuten. In de onderlinge confrontaties tussen Goffin en de Nederlander staat het nu 2-0 in het voordeel van onze landgenoot. In 2013 versloeg hij Haase al eens in de eerste ronde in het Amerikaanse Miami.



In de tweede ronde in Doha wacht de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 42) en de Canadese kwalificatiespeler Vasek Pospisil (ATP 133).



Met Arthur De Greef (ATP 134) staat er nog een tweede Belg op de hoofdtabel. De 24-jarige Brusselaar kreeg een wildcard en neemt het maandag in de eerste ronde tegen de Egyptische kwalificatiespeler Mohamed Safwat (ATP 199) op. Het is het eerste onderlinge duel tussen de 24-jarige De Greef en de 26-jarige Safwat. De winnaar speelt in de tweede ronde tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 36), het achtste reekshoofd, of de Tsjechische qualifier Radek Stepanek (ATP 107).