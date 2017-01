Steve Darcis bereikt tweede ronde in Chennai

Door: redactie

2/01/17

Steve Darcis (ATP 86) heeft zich vandaag vlot geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Indiase Chennai (hard/447.480 dollar). 'Shark' haalde het met 6-2 en 6-3 van de Kroatische kwalificatiespeler Nikola Mektic (ATP 331). Na precies een uur tennis was de wedstrijd afgelopen.

Het was het tweede duel tussen de 32-jarige Darcis en de vier jaar jongere Mektic. In 2011 won Darcis met 7-5, 7-6 (7/2) van de Kroaat op een Challengertoernooi in het Chinese Guangzhou.



Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Darcis voorbij de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 27). Die is als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. De twee speelden nog nooit tegen elkaar.



Darcis is de enige Belg op de hoofdtabel in India. In het dubbelspel neemt hij het in de eerste ronde aan de zijde van de Fransman Benoit Paire op tegen het Indiase duo Saketh Myneni en Ramkumar Ramanathan.