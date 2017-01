Federer staat er meteen bij comeback

Door: redactie

Hopman Cup Roger Federer heeft na een afwezigheid van zes maanden een succesvolle comeback gemaakt op de tenniscourts. Op de Hopman Cup in het Australische Perth versloeg de zeventienvoudige grandslamwinnaar de Brit Daniel Evans (ATP 66) met 6-3 en 6-4.

Voor Federer, nummer 16 van de wereld, was het zijn eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Milos Raonic in de halve finale van Wimbledon begin juli. Knieproblemen hielden hem daarna aan de kant waardoor Federer onder meer de Olympische Spelen in Rio en de US Open miste.



Het is vijftien jaar geleden dat Federer nog eens deelnam aan de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams. De Zwitser, 35, vormt een duo met Belinda Bencic (WTA 43). Die speelt later op de dag tegen de Britse Heather Watson (WTA 75).



In de andere wedstrijd in groep A was Frankrijk vandaag met 2-1 te sterk voor Duitsland. Andrea Petkovic (WTA 55) zette Duitsland op voorsprong na 6-2, 6-1 winst tegen Kristina Mladenovic (WTA 42). Aansluitend was Richard Gasquet (ATP 18) met 7-5 en 6-3 de betere van Alexander Zverev (ATP 24). In het beslissende dubbel trokken de Fransen met 4-2, 4-1 aan het langste eind.



Zondag verraste Spanje (Feliciano Lopez en Lara Arruabarrena) in groep B titelverdediger Australië (Nick Kyrgios en Daria Gavrilova) en wonnen de Verenigde Staten (Jack Sock en Coco Vandeweghe) van Tsjechië (Adam Pavlasek en Lucie Hradecka).