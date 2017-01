Federer staat er meteen bij comeback en grapt erop los: "Deed pijn als ik mijn kinderen in bad moest doen"

Door: redactie

2/01/17 - 11u42 Bron: Belga

Q: What inspired you to come back, Roger❓



A: I got hurt filling up a bath for my children – that’s not the way I wanted to leave the game pic.twitter.com/fnCmvhYfkk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 2, 2017

Hopman Cup Roger Federer heeft na een afwezigheid van zes maanden een succesvolle comeback gemaakt op de tenniscourts. Op de Hopman Cup in het Australische Perth versloeg de zeventienvoudige grandslamwinnaar de Brit Daniel Evans (ATP 66) met 6-3 en 6-4.