Regen is spelbreker voor Wickmayer en Flipkens

Door: redactie

2/01/17 - 09u38 Bron: Belga

Yanina Wickmayer. © reuters.

Yanina Wickmayer (WTA 58) en Kirsten Flipkens (WTA 64) moeten nog even wachten voor ze het nieuwe tennisseizoen kunnen aansnijden. Door de aanhoudende regenval zijn de wedstrijden op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) verplaatst naar morgen.

Wickmayer zou het vandaag opnemen tegen de Zweedse Johanna Larsson (WTA 50), voor Flipkens stond een ontmoeting met de Kroatische Ana Konjuh (WTA 47) gepland. Als de weergoden het toelaten, worden die partijen morgen afgewerkt.



Wickmayer won de ASB Classic in 2010 en speelde er in 2011 en 2013 de finale.



Als de twee Belgen hun match winnen, spelen ze tegen elkaar om een plaats in de kwartfinales.

Lees ook Yanina Wickmayer opent seizoen in Auckland tegen Johanna Larsson