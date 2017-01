Steve Darcis tegen kwalificatiespeler in eerste ronde

Door: redactie

1/01/17 - 19u30 Bron: Belga

© belga.

ATP Chennai Steve Darcis (ATP 86) neemt het maandag in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Indiase Chennai (hard/447.480 dollar) op tegen de Kroaat Nikola Mektic (ATP 328).

Mektic is een 28-jarige kwalificatiespeler die het in het verleden nooit eerder opnam tegen Darcis. Als de Luikenaar wint, wacht in de tweede ronde het Spaanse derde reekshoofd Albert Ramos-Vinolas (ATP 27).



Darcis is de enige Belg op de hoofdtabel in India. In het dubbelspel neemt hij het in de eerste ronde aan de zijde van de Fransman Benoit Paire op tegen het Indiase duo Saketh Myneni en Ramkumar Ramanathan.