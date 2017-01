Waarom deze arme lijnrechter nu al topfavoriet is voor titel van 'fail van 2017'

Door: redactie

1/01/17 - 17u12

video

Hilarisch moment vanochtend in de Hopman Cup (het landentoernooi voor gemengde teams dat op dit moment aan de gang is in Perth in Australië), waar de Verenigde Staten het opnamen tegen Spanje. Coco Vandeweghe (WTA 36) was met 6-4 en 6-2 te sterk voor Lucie Hradecka (WTA 166), terwijl Jack Sock (ATP 23) zijn opponent Adam Pavlasek (ATP 75) met de nodige moeite opzijzette, 7-5, 3-6 en 6-3. Een onoverbrugbare 2-0 bonus en dus was het gemengd dubbelspel niet meer dan een formaliteit.



Al maakten beide ploegen er nog een heerlijk schouwspel van. Bij een 1-1 stand in de tweede set mochten twee lijnrechters de plaats innemen van Vandeweghe en Hradecka voor hun gloriemoment. Één klein probleempje: beide heren zijn niet al te handig op de tenniscourt en dus ging het kunststukje dan ook vakkundig de mist in. Één lijnrechter verprutste zijn opslag volledig en viel pardoes op de grond, tot jolijt van de tennissers en de fans.