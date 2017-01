VS en Spanje winnen eerste duel in Perth

Door: redactie

1/01/17 - 15u47 Bron: Belga

De Amerikaanse Coco Vandeweghe klopte de Tsjechische Lucie Hradecka. © afp.

Hopman Cup De Verenigde Staten en Spanje hebben zondag allebei hun eerste groepswedstrijd gewonnen op de Hopman Cup tennis, het officieuze WK voor gemengde landenteams in Perth.

In het eerste duel van poule B gingen de VS voorbij Tsjechië. Coco Vandeweghe (WTA 36) was met 6-4 en 6-2 te sterk voor Lucie Hradecka (WTA 166). Aansluitend haalde Jack Sock (ATP 23) het met 7-5, 3-6 en 6-3 van Adam Pavlasek (ATP 75).



Spanje nam de maat van thuisland en titelverdediger Australië. Feliciano Lopez (ATP 28) verloor weliswaar met 6-3, 6-4 van Nick Kyrgios (ATP 13) maar Lara Arruabarrena (WTA 66) zette de stand in evenwicht door met 7-5 en 6-1 te winnen van Daria Gavrilova (WTA 25). In het afsluitende dubbelspel toonde de Spaanse tandem zich met 4-0, 4-2 de sterkste.



Maandag worden de eerste duels in groep A gespeeld. Die bestaat uit duo's uit Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Zwitserland (met Federer).



De Hopman Cup is dit jaar toe aan de 29e editie. Nick Kyrgios en Daria Gavrilova wonnen vorig jaar voor eigen publiek.