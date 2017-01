Bouchard sneuvelt al in eerste ronde Down Under

Door: redactie

WTA Brisbane Voor Eugenie Bouchard (WTA 46) zit het eerste toernooi van 2017 er al op. In het Australische Brisbane sneuvelde de Canadese tennisbabe in drie sets tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 59). Rogers won de eerste set met 6-2, maar Bouchard vocht terug en won met dezelfde cijfers set 2. In de derde en beslissende set beet Bouchard met 6-1 in het zand. Ze had ook medische assistentie nodig tijdens de match. Met temperaturen boven de 30 graden en een erg hoge vochtigheidsgraad waren de omstandigheden in Brisbane dan ook niet van de poes.