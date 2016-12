David Goffin opent 2017 in Doha tegen Nederlander Robin Haase

Door: redactie

31/12/16 - 19u33 Bron: Belga

© reuters.

David Goffin (ATP-11) speelt zijn eerste wedstrijd van 2017 in het Qatarese Doha tegen de Nederlander Robin Haase (ATP-59). De 26-jarige Luikenaar is vierde reekshoofd in het met 1.237.190 dollar gedoteerde hardcourttoernooi, dat maandag start.