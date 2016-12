Door: redactie

31/12/16 - 14u25

Geen kers op de taart voor David Goffin op de Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi. De nummer 11 van de wereld moest in de finale van het exhibitietoernooi zijn meerdere erkennen in de heroptredende Rafael Nadal. De Spaanse gravelkoning won met 6-4 en 7-6. Hoe dan ook kan Goffin terugblikken op een prima opener met zeges op Jo-Wilfried Tsonga en 's werelds nummer één Andy Murray.