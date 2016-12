Bouchard wenst iedereen een happy 2017 (en haar outfit laat wederom weinig aan de verbeelding over)

Door: redactie

31/12/16 - 14u53

Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft ons het afgelopen jaar regelmatig laten meegenieten van haar sportieve leven en haar bijhorende sportieve lichaam. De laatste dag van het jaar is geen uitzondering. De 22-jarige is op dit moment in Brisbane en gaat het nieuwe jaar dus enkele uren vroeger inzetten dan wij. Ze is duidelijk klaar voor een goed feestje.