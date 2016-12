Yanina Wickmayer opent seizoen in Auckland tegen Johanna Larsson

Door: redactie

Yanina Wickmayer (WTA 51) neemt het komende week in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) op tegen de Zweedse Johanna Larsson (WTA 50). Dat wees de loting uit.

Het wordt het derde duel tussen de 27-jarige Wickmayer en de één jaar oudere Zweedse. Zowel in 2015 in de Japanse hoofdstad Tokio als dit jaar in het Mexicaanse Monterrey trok Wickmayer aan het langste eind. Wickmayer haalde bovendien in het verleden al knappe resultaten in haar seizoensopener in Nieuw-Zeeland, als voorbereiding op de Australian Open. In 2010 won ze het toernooi, in 2011 en 2013 was ze er telkens verliezend finaliste. Vorig jaar nam ze niet deel.



In de tweede ronde volgt een mogelijke confrontatie met Kirsten Flipkens (WTA 65), op voorwaarde dat de top twee van het Belgische vrouwentennis zich weet te kwalificeren. De dertigjarige Flipkens moet dan in de openingsronde voorbij het Kroatische achtste reekshoofd Ana Konjuh (WTA 48) zien te geraken. Voor beide speelsters wordt het de eerste onderlinge confrontatie op het WTA-circuit. Vorig jaar bereikte Flipkens de laatste acht in Auckland.