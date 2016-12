Onze David Goffin troefde hem af, maar moet Andy Murray vanaf nu wel met 'Sir' aanspreken

Bewerkt door: Glenn Bogaert

31/12/16 - 09u40 Bron: Belga

© afp.

Tennisser Andy Murray en atleet Mo Farah mogen zich voortaan 'Sir' noemen. De twee Britse olympische kampioenen werden gisteren geridderd door Queen Elizabeth II.

De 29-jarige Schotse tennisser verlengde in Rio de Janeiro zijn olympische titel en stootte daarna door naar de eerste plaats op de wereldranglijst. De 33-jarige Mo Farah, geboren in Somalië, schreef net als vier jaar geleden bij de Olympische Spelen van Londen weer de 5.000 en 10.000 meter op zijn naam.



Veel olympiërs

Tijdens de halfjaarlijkse 'lintjesregen' in Groot-Brittannië gingen veel onderscheidingen naar olympische en paralympische sporters. Roeister Katherine Grainger, die ook tijdens haar vijfde Spelen een medaille veroverde, en de inmiddels gestopte meerkampster Jessica Ennis-Hill (zilver in Rio) mogen de eretitel 'Dame' voor hun naam zetten.