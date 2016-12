David Goffin na straffe stunt tegen beste van de wereld: "Dit doet deugd, ik denk dat het publiek genoten heeft"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 21u16 Bron: Belga

© afp.

"Ik ben heel tevreden over het niveau dat ik vandaag haalde", verklaarde David Goffin (ATP-11) nadat hij vandaag in Abu Dhabi 's werelds nummer één Andy Murray in de halve finales van het Mubadala World Tennis Championship met 7-6 (7/4) en 6-4 uitschakelde.

© epa.

"Ik ben heel blij met de manier waarop dat gebeurde. Ik heb vooral goed geserveerd en dat is uiterst belangrijk tegen Murray, die altijd goed retourneert en je meteen onder druk zet. De hele wedstrijd lang was mijn opslag uitstekend en dat is voor mij nog het positiefste van de partij. Daarnaast was ik goed op de baseline, speelde ik agressief en ging ik naar het net als het moest. Ik heb me ook erg doeltreffend getoond op de belangrijke momenten. Dit doet deugd. Ik denk dat het publiek ervan genoten heeft. Het zorgt altijd voor ambiance als de nummer een of twee van de wereld in moeilijkheden komt."



En nu Nadal

In de finale neemt Goffin het morgen voor het eerst in zijn carrière op tegen de Spanjaard Rafaël Nadal (ATP-9). Die won vandaag met 6-1, 3-6 en 6-3 van de Canadees Milos Raonic (ATP-3). Nadal verdedigt zijn titel in Abu Dhabi. Gisteren maakte hij er zijn wederoptreden, nadat hij wegens een aanslepende polsblessure al in oktober een punt moest zetten achter het seizoen.

