Serena Williams gaat trouwen met internetmagnaat

Door: redactie

29/12/16 - 21u42 Bron: Belga

© Twitter.

De Amerikaanse tennister Serena Williams gaat trouwen met Alexis Ohanian, één van de oprichters van de sociale nieuwswebsite Reddit. Dat kondigde ze onder de vorm van een gedicht aan op haar Redditaccount. "Een knie op de grond, vier woorden van zijn kant en een ja-antwoord van mijn kant", schreef de huidige nummer twee van de wereld.



De 35-jarige Williams won in haar carrière 71 WTA-titels, waarvan 22 Grand Slams. Haar laatste overwinning dateert van Wimbledon vorige zomer. Na 186 weken als nummer één van de wereld verloor ze in september na de US Open haar eerste plaats aan de Duitse Angelique Kerber.



De 33-jarige Ohanian is algemeen directeur van Reddit en richtte de afgelopen jaren verschillende websites op.