"Een training of een grandslamfinale?" Oefensessie Federer lokt 6.000 fans

Door: redactie

29/12/16 - 20u40

More than 6000 fans turned out to watch @rogerfederer 's first #HopmanCup practice session and it was... awesome! pic.twitter.com/onm0D4VSzV

En of de tenniswereld Roger Federer gemist heeft. Na een afwezigheid van zes maanden maakt de Zwitserse ex-nummer één van de wereld maandag zijn comeback in de Hopman Cup in Perth. Vandaag kwamen liefst 6.000 fans kijken naar een (open) training van de 35-jarige Federer. In een volgepakt Perth Arena sloeg de 'FedExpress' enkele balletjes met de Australiër Matthew Ebden (ATP 592) en nam hij ook de tijd om een selfie te nemen met zijn supporters. "Een training of een grandslamfinale", vroeg een Twitteraar zich terecht af.



De laatste keer dat Federer meedeed aan de Hopman Cup (een toernooi voor gemengde teams in Australië) was in 2002. Toen vormde hij een 'koppel' met zijn huidige vrouw Mirka Vavrinec. "Dat er hier nu zoveel volk zit, doet het al wat meer op een matchsituatie lijken.", lachte Federer, "Dat is goed want ik ga dat kunnen gebruiken in deze Australische zomer." Aan de zije van Belinda Bencic neemt Zwitserland het vanaf maandag op tegen Groot-Brittannië.