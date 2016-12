Nadal viert comeback in stijl op Mubadala World Tennis Championship

Door: redactie

29/12/16 - 18u50 Bron: Belga

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP-9) heeft bij zijn comeback op de tenniscourts in de kwartfinales van het Mubadala World Tennis Championship (hardcourt/250.000) in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) makkelijk de maat genomen van de Tsjech Tomas Berdych (ATP-10).

Na één uur en zestien minuten won de 30-jarige Nadal in twee sets (6-0 en 6-4). Vrijdag in de halve finales neemt Nadal het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-5), die vrij was in de eerste ronde.



Nadal moest in oktober voortijdig een punt zetten achter zijn seizoen door een aanslepende polsblessure.



Eerder op de dag won David Goffin (ATP-11) in de andere kwartfinale van het een exhibitietoernooi in twee sets (7-6 (7/2) en 6-4) van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Hij neemt het morgen op tegen de Schotse nummer één van de wereld, Andy Murray.