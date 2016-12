Goffin opent nieuw seizoen met (exhibitie)zege tegen Tsonga

Door: redactie

David Goffin (ATP-11) heeft donderdag in de kwartfinales van het Mubadala World Tennis Championship (hardcourt/250.000 dollar) in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), een exhibitietoernooi, in twee sets (7-6 (7/2) en 6-4) korte metten gemaakt met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP-12).

Na één uur en 37 minuten stond de knappe overwinning van Goffin op het bord in Abu Dhabi. In de halve finales neemt de Luikenaar het op tegen de Schotse nummer één van de wereld, Andy Murray. Murray was vrij in de kwartfinales (de eerste ronde in Abu Dhabi). Dat geldt aan de andere kant van de tabelhelft ook voor de Canadees Milos Raonic (ATP-5).



De Spanjaard Rafael Nadal (ATP-9) maakt vandaag zijn wederoptreden in het emiraat nadat hij wegens een aanslepende polsblessure voortijdig een punt achter het afgelopen seizoen zette. De 30-jarige Nadal verdedigt in Abu Dhabi zijn titel en neemt het in de kwartfinales op tegen de Tsjech Tomas Berdych (ATP-10).