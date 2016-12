Verrijst geschorste Maria Sharapova komende lente?

Door: Filip Dewulf

29/12/16 - 10u55

© rv.

Met argusogen en de nodige spanning wordt er uitgekeken naar het wederoptreden van Maria Sharapova. Na een dopingschorsing van vijftien maanden - ze werd op de Australian Open dit jaar betrapt op het verboden product meldonium - is de Russin vanaf 26 april opnieuw speelgerechtigd, wat betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk op het graveltoernooi van Madrid haar rentree zal maken.

In tijden dat het WTA-circuit wel wat peper en 'star quality' kan gebruiken, is die comeback van Sharapova een godsgeschenk. Al kan je verwachten dat ze niet met open armen zal worden ontvangen door haar concurrentes. De dan net 30-jarige Russische heeft echter nooit veel ingezeten met de mening van haar collega's en zal met haar karakter, en een uitgerust lichaam, mogelijk zeer snel weer aansluiting vinden bij de top. Dat ze in de tussentijd al heel wat showwedstrijdjes kon afwerken, zal haar zeker ook geen windeieren leggen. In dat opzicht zou de verrijzenis van Maria helemaal niet zo verwonderlijk zijn.