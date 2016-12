Ana Ivanovic (29) stopt door aanhoudend blessureleed met tennissen

Door: redactie

28/12/16 - 19u13

© getty.

De Servische tennisster Ana Ivanovic zet op 29-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Dat maakte de vrouw van de Duitse voetballer Bastian Schweinsteiger vandaag bekend op Facebook. De voormalige nummer 1 van de WTA-ranking neemt die beslissing door aanhoudend blessureleed.

"Ik stop met proftennis. Dit is een moeilijke beslissing", zei Ivanovic. "Zoals jullie weten, werd mijn carrière gehinderd door blessures. Ik wil alleen nog spelen als ik op mijn hoogste niveau kan aantreden, maar dat lukt nu niet meer. Dus is het tijd voor iets anders."



Ivanovic, die gisteren op Twitter al aankondigde dat ze vandaag met belangrijk nieuws zou uitpakken, is op de WTA-ranking weggezakt naar de 63e plaats na een jaar vol blessureleed. In 2016 won ze slechts 15 wedstrijden. Begin september zette de Servische al een punt achter haar seizoen om haar pols- en teenblessure te laten genezen.



De voorbije jaren slaagde Ivanovic er niet meer in te schitteren op het court, zoals ze in 2008 deed. Een jaar na haar verloren finale tegen Justine Henin op het gravel in Parijs won ze toen Roland Garros, waarna ze 12 weken de wereldranglijst aanvoerde. Eind 2008 stond ze nog in de finale van de Australian Open. Afgelopen zomer stapte Ivanovic, die in haar loopbaan 15 WTA-toernooien won, in het huwelijksbootje met de Duitse Manchester United-middenvelder Bastian Schweinsteiger.

