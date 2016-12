"Geef je maar beter aan, ik kan me je nog perfect herinneren en heb je in detail beschreven"

Door: redactie

22/12/16 - 14u22 Bron: Bild/Blesk

Dit is de robotfoto van de dader op basis van de gedetailleerde getuigenis van Kvitova. © Montage AP.

Petra Kvitova bijt terug na de laffe aanval met een mes op de toptennisster. De 26-jarige Tsjechische heeft haar vechtlust, die haar ook kenmerkt op de court, teruggevonden. Zo heeft ze een duidelijke waarschuwing in huis voor haar aanvaller die "zich maar beter kan aangeven".

In dit gebouw in Prostejov bevindt zich de woning van Kvitova waar de aanval gebeurde. © photo news. Een bloedspoor op de vloer getuigt nog van de laffe aanval. © photo news.

"Ik kan me jou nog perfect herinneren en heb je zo gedetailleerd beschreven dat je je maar beter zelf kan aangeven bij de politie. Ze krijgen je sowieso te pakken", bedreigt ze haar aanvaller in de Tsjechische 'Blesk'.



Enkele dagen geleden werd Kvitova in haar woning in Prostejov aangevallen door een messentrekker die haar zo zwaar toetakelde aan haar linkerhand (haar tennishand) dat de tweevoudige Wimbledon-winnares na een langdurige operatie liefst zes maanden aan de kant moet blijven.



De zoektocht naar de dader draait al op volle toeren, nu de politie een robotfoto op basis van Kvitova's getuigenis heeft verspreid.