Kroatië gaat met bonus slotdag Davis Cup-finale in

Door: redactie

26/11/16 - 19u11 Bron: Belga

Kroatië is in Zagreb na het dubbelspel op 2-1 voorsprong gekomen in de finale van de Davis Cup tennis tegen Argentinië. Het duo Marin Cilic/Ivan Dodig versloeg Juan Martin del Potro en Leonardo Mayer in drie sets met 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) en 6-3. De wedstrijd duurde 2 uur en 42 minuten.