Juan Martin del Potro brengt Argentinië langszij in Davis Cup-finale

Door: redactie

25/11/16 - 22u27

© photo news.

In de finale van de Davis Cup staan Kroatië en Argentinië na de eerste dag gelijk. Marin Cilic (ATP-6) bezorgde Kroatië het eerste punt in Zagreb door Federico Delbonis (ATP-41) met 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 en 6-2 te verslaan, waarna Juan Martin Del Potro (ATP-38) de bordjes in evenwicht hing met 6-4, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5 winst tegen Ivo Karlovic (ATP-20).