Cilic en Delbonis openen finale Davis Cup

24/11/16 - 13u31 Bron: Belga

De Kroatische nummer één Marin Cilic (ATP 6) opent morgen de finale van de Davis Cup in Zagreb met een wedstrijd tegen de Argentijn Federico Delbonis (ATP 41).

In de tweede partij ontmoet het Argentijnse speerpunt Juan Martin del Potro (ATP 38) de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 20).



Zaterdag vindt het dubbelspel plaats, zondag worden de laatste twee enkelwedstrijden afgewerkt.



Argentinië, dat vorig jaar in de halve finales van de Davis Cup werd uitgeschakeld door België, won zijn halve finale tegen uittredend winnaar Groot-Brittannië. Kroatië schakelde Frankrijk uit in de halve eindstrijd.



Voor Argentinië staat komend weekend een eerste Davis Cup-titel op het spel. De Argentijnen verloren eerder al vier finales (1981, 2006, 2008 en 2011). Kroatië kon wel één keer de trofee grijpen, in 2005.



Programma:



Vrijdag (14u00)



Marin Cilic (Kro) - Federico Delbonis (Arg)



Ivo Karlovic (Kro) - Juan Martin del Potro (Arg)



Zaterdag (15u00):



Ivan Dodig/Franko Skugor (Kro) - Leonardo Mayer/Guido Pella (Arg)



Zondag (14u00):



Marin Cilic (Kro) - Juan Martin Del Potro (Arg)



Ivo Karlovic (Kro) - Federico Delbonis (Arg)