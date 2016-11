Goffin sluit het jaar snorkelend af en bedankt fans voor een fantastisch seizoen

Marie Rutsaert

24/11/16 - 12u12

video 2016 was een geweldig jaar voor David Goffin. Hij behaalde de kwartfinale van Roland Garros, beklom de ATP-ranking alsof het niets was tot de 11e plaats en werd de eerste Belg die op de Masters mocht spelen. Nu is het tijd voor Goffin om te rusten en te genieten van vakantie.