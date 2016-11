Goffin stopt na 9 maanden al samenwerking met ex-topper Johansson

Door: redactie

23/11/16 - 13u02 Bron: Belga

© belga.

David Goffin wordt volgend jaar niet meer begeleid door de Zweed Thomas Johansson. Hun wegen scheiden, zo maakte Belgiës beste tennisser via Twitter bekend.

"Ik wil jullie meedelen dat ik volgend jaar niet meer met Thomas Johansson samenwerk. Ik heb besloten een einde te maken aan ons partnership. Ik wil hem bedanken voor het goede werk dat we dit jaar samen hebben verricht, het was een fantastische ervaring. Ik wens hem veel geluk voor de toekomst", zo klinkt het.



De 41-jarige Johansson vervoegde het team rond Goffin begin februari. De winnaar van de Australian Open 2002 (en ex-nummer 7 van de wereld) werkte er aan de zijde van Goffins coach Thierry Van Cleemput.



Voor Goffin, die volgende maand 26 wordt, was 2016 het beste jaar uit zijn carrière tot dusver. De Luikenaar bereikte de kwartfinale van Roland Garros en de vierde ronde (achtste finales) op de Australian Open en Wimbledon. Op de Masters 1.000-toernooien van Indian Wells en Miami haalde Goffin de laatste vier. Hij klom op naar de elfde plaats op de wereldranglijst en mocht op de voorbije Masters, met de top acht van het seizoen, als invaller een wedstrijd spelen (tegen Djokovic).