De opvallendste tennisstatistiek van 2016 (met een immens verschil tussen mannen en vrouwen)

Door: redactie

23/11/16 - 12u54

© AP, AFP.

De tennisprijzen in 2016 zijn weer allemaal uitgedeeld. Tijd dus om een balans te maken van het afgelopen seizoen en daaruit komt een opvallende statistiek naar voren. Bij de mannen won geen enkele speler jonger dan 27 een grandslamtoernooi of ATP-1000 Masters, of hoe de 'Big Four' ook dit jaar alles kapot speelde. Een heel ander beeld bij de vrouwen waar youngsters regelmatig zegevieren.

Elk jaar is het weer uitkijken naar jonge leeuwen die maar wat graag de tenniswereld willen veroveren. Denk maar aan aan younsters als Nick Kyrgios (de 21-jarige Australische bad boy), Jared Donaldson (de 20-jarige Amerikaan die op de US Open in de eerste ronde David Goffin vloerde) of zelfs de iets oudere Dominic Thiem (23 en al op de Masters in Londen aanwezig) en Lucas Pouille (22 en kwartfinalist op Wimbledon en de US Open). Ze proberen - helaas tevergeefs - op te boksen tegen de 'Big Four' (Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer en Rafael Nadal) en reken daar stilaan ook maar de Zwitser Stanislas Wawrinka bij.



Opvallend: in 2016 (en voorgaande jaren) kon geen enkele speler die geboren werd in 1989 of later een grandslamtoernooi of ATP-1000 Masters op zijn naam schrijven. Djokovic (22/05/1987) won de Australian Open en Roland Garros, Murray (15/05/1987) was de beste op Wimbledon en Wawrinka (28/05/1985) graaide de winst mee op de US Open. Eenzelfde verhaal bij de negen ATP-1000 Masters (de belangrijkste toernooien na de grandslams). Djokovic triomfeerde in Indian Wells, Miami, Madrid en Toronto. De Schotse nummer één van de wereld won Rome, Shanghai en Parijs. Rafael Nadal (03/06/1986) scheef Monte Carlo op zijn naam terwijl Marin Cilic (28/09/1988) verrassend vierde in Cincinnati. Lees ook Murray beëindigt 2016 als nummer 1 voor Djokovic en Raonic, Goffin sluit af als 11e

Murray onttroont 'Master' Djokovic na demonstratie en sluit jaar af als nummer één Marin Cilic was dit jaar de enige vreemde eend in de bijt. © photo news.