Mestach wil met crowdfunding weer naar top 100

Door: redactie

23/11/16 - 10u16

© reuters.

An-Sophie Mestach lanceert op haar website een origineel voorstel. Met de hulp van een crowdfundingactie wil de 22-jarige tennisster haar plaats in de top 100 heroveren. Mestach is een voormalig nummer 1 bij de juniores, maar op het hoogste niveau kon ze nog geen brokken maken. Kort voor de zomer verliet Mestach Tennis Vlaanderen en stelde ze haar eigen team samen.



Om het financiële plaatje rond te krijgen, lanceert ze een oproep om lid te worden van haar supportersclub en een bijdrage te storten. "Het pad dat een professionele tennisster tijdens haar carrière moet bewandelen, is meer dan een spreekwoordelijke 'walk in the park'. In september 2015 stond ik top 100, maar na een moeilijkere periode zakte ik weg naar net buiten de top 200. Dit alles heeft een negatieve impact op mijn inkomsten, maar helaas blijven de kosten wel status quo." In ruil voor een bijdrage belooft Mestach wel een tegenprestatie. Wie bijvoorbeeld 250 euro stort, krijgt een uur training met de tennisster en haar coach.