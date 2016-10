Flipkens meteen out in Luxemburg

Door: redactie

17/10/16 - 19u02 Bron: Belga

© photo news.

Kirsten Flipkens (WTA-63) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Luxemburg. De 30-jarige Antwerpse leed in de eerste ronde in 1 uur en 29 minuten een 6-4, 6-2 nederlaag tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA-51).

Het betekende voor Flipkens de 25e nederlaag van het seizoen. Daar staan 31 overwinningen tegenover. Vorige week ging ze er in Linz in de tweede ronde uit.



Vanavond treedt Yanina Wickmayer (WTA-53) in de eerste ronde tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA-154) aan.

